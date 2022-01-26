Тбилиси, 26 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Прокуратура Грузии объявила о начале расследования очередного факта полицейского насилия, сообщает 25 января грузинский телеканал «TV Пирвели».

Ministry of Internal Affairs of Georgia Грузинские полицейские

Поводом для расследования стала видеосъёмка, сделанная в западногрузинском городе Зугдиди на набережной реки Чхоуши. На видео сотрудник криминальной полиции с применением насилия издевается над женщиной.

В рамках проводимого расследования в ближайшее время будет опрошена потерпевшиая, а также будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия. В связи с высоким общественным интересом общественность будет дополнительно проинформирована о результатах расследования, говорится в официальном заявлении прокуратуры.