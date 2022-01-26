Уагадугу, 26 января, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Несколько сотен жителей столицы Буркина-Фасо Уагадугу вышли на улицы, чтобы выразить поддержку военным, которые захватили власть в стране. Об этом 25 января сообщило агентство AFP.

(сс) Sputniktilt Уагадугу

Они собрались на площади Нации в центре города. Участники собрания размахивали флагами республики и шумели, используя вувузелы. Местные торговцы организовали продажу плакатов с изображением нового лидера страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января группа военных Буркина-Фасо задержала президента страны Рока Марка Кристиана Каборе и еще ряд официальных лиц государства. Участники мятежа объявили о захвате власти в республики, а также о роспуске правительства и парламента.

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