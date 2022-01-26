Уссурийск, Приморский край, 26 января, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Приморье помощник командира войсковой части 65 484 по физической подготовке Уссурийского гарнизона капитан Альбек Давлеталиев признан виновным в покушении на получение взятки в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного военного СУ СК РФ.

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Установлено, что в октябре 2020 года посредник договорился с Давлеталиевым о включении в ведомости результатов контрольной проверки по физподготовке несоответствующих действительности сведений относительно результатов, достигнутых 40 военнослужащими. При получении от посредника 355 тыс. рублей офицера задержали сотрудники правоохранительных органов.

Учитывая, что посредник активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, уголовное преследование его за посредничество во взяточничестве прекращено.

Решением Уссурийского гарнизонного военного суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет, воинского звания «капитан», а также права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС, он обвиняется в получении взятки.