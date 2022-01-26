Брюссель, , 07:54 — REGNUM Страны — участницы Североатлантического альянса (НАТО) не станут размещаться свои войска на Украине. Об этом 26 января заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

Йенс Столтенберг Magnus Fröderberg

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«НАТО не будет размещать боевые части на Украине. Но нельзя допустить недопонимания относительно нашей готовности, приверженности защищать союзников, особенно на восточном фланге альянса», — сказал он.

Также генсек НАТО пояснил, что альянс из-за этого увеличил свое военное присутствие на восточном направлении и рассматривает возможность его дальнейшего наращивания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США пригрозили Белоруссии принять «решительные и быстрые меры» в случае, если её территория будет использоваться при нападении на Украину.