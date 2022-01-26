Астана, 26 января, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В Казахстане оперативный штаб по борьбе с терроризмом отменил критический «красный» уровень террористической угрозы в Алма-Ате, а также в Алма-Атинской и Жамбылской областях с 26 января. Об этом сообщает пресс-служба штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Сообщается, что в этих районах теперь действует высокий «оранжевый» уровень. Такой же уровень пока остаётся в Нур-Султане. В Западно-Казахстанской области продолжает действовать умеренный «жёлтый» уровень.

Кроме того, с 26 января отменили «жёлтый» код опасности в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.

Стоит отметить, что ситуация в Казахстане, обострившаяся в ходе массовых беспорядков, нормализовалась. Правоохранители продолжают операцию по выявлению участников погромов. По делам о терроризме и беспорядках арестованы 464 человека. Сотрудники полиции также ищут спрятанное оружие.