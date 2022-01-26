Петропавловск-Камчатский, , 07:48 — REGNUM Возгорание произошло в автомобиле Nissan Wingroad в Петропавловске-Камчатском в ночь на 26 января. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Пожар Dave Hogg

Сообщается, что инцидент произошел на улице Штурмана Елагина. Спасатели прибыли к месту происшествия спустя четыре минуты после поступления сигнала о пожаре. Пожар удалось ликвидировать в течение двадцати минут. В его тушении принимали участие десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Пострадавших не было. В результате возгорания полностью выгорел салон автомобиля, а также оказался поврежден моторный отсек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января пожар произошел в гаражном боксе в Омске на улице Нефтезаводской. В результате возгорания погиб автовладелец. По предварительной версии, мужчина отравился угарным газом.