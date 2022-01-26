Пермь, , 07:44 — REGNUM В Пермском крае после телепередачи об опасном аварийном жилье в Александровске проводится доследственная проверка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Следственный комитет Nnovgorod.sledcom.ru

Глава СКР потребовал доклад о ситуации в городе после того, как в эфире федерального телеканала вышла программа о том, что в Александровске жители нескольких домов по улице Нагорной проживают в аварийно опасном жилье. Во время дождя по подъезду можно пройтись только под зонтом. Потолок рушится так часто, что люди каждый день боятся за свою жизнь, а представители районной власти бездействуют.

«В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц администрации Александровского муниципального округа, ответственных за переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. С учетом полученных данных, после выполнения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение», — отметили в региональном СУ СКР.