Москва, , 07:42 — REGNUM Инициатива признания ДНР и ЛНР, исходящая от КПРФ трижды согласована с единственным человеком в России, в чьих руках находится стратегия — президентом Владимиром Путиным, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Стратегическими проблемами войны и мира, управлением напряженностью между странами, например — Украиной и Россией в Российской Федерации занимается один человек — президент России и верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Он один. Не Госдума, не какие-нибудь ведомства, не отдельные элитные группы, заявил политолог.

По его словам, Путин безусловно выслушивает информацию, сообщаемую ему теми или иными компетентными источниками, так и не которые мнения очень узкого круга лиц, которые заняты этими вопросами, после чего он может запросто сказать всем этим лицам в духе Чапаева из одноименного фильма: «Про все здесь вами сказанное наплевать и забыть, слухайте, как я говорю», что бывало уже неоднократно.

«Соответственно, у меня возникает вопрос, что означают определенные типы действий, осуществляемые как бы преддверии чего-то другого. Например, мы прекрасно понимаем, что по столь важным вопросам, и я ничего плохого в этом не вижу, фракция КПРФ в Госдуме будет молчать в тряпочку, если речь пойдет о войне и мире, напряженности всем прочем. Значит, если она тем не менее выдвигает инициативу типа признания ЛНР, ДНР, значит она с чем-то соотносится. Она это делает не потому, что ей захотелось или потому, что это повысит ее популярность в народе. Оная пять раз согласует это перед тем, чтобы что-то подобное сделать», — заявил Кургинян.

Но даже если это эксцентричное поведение КПРФ, не согласованное с высшей сластью, и не более того, что по мнению эксперта полностью исключено, то дальше ей был бы дан окорот, после чего она тут же бы замолкла. Но этого осуществлено не было. Стало быть, с учетом мягкой поддержки данного решения в Госдуме, речь идет уже о трижды согласованных действиях. И никакого другого понимания данного сюжета быть не может, добавил политолог.