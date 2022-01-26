Москва, 26 января, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Инициатива признания ДНР и ЛНР, исходящая от КПРФ, трижды согласована с единственным человеком в России, в чьих руках находится стратегия, — президентом Владимиром Путиным, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения в YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Стратегическими проблемами войны и мира, управлением напряженностью между странами, например, Украиной и Россией, в Российской Федерации занимается один человек — президент России и верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Он один. Не Госдума, не какие-нибудь ведомства, не отдельные элитные группы, заявил политолог.

По его словам, Путин, безусловно, выслушивает информацию, сообщаемую ему теми или иными компетентными источниками, так и некоторые мнения очень узкого круга лиц, которые заняты этими вопросами, после чего он может запросто сказать всем этим лицам в духе Чапаева из одноименного фильма: «Про всё здесь вами сказанное наплевать и забыть, слухайте, как я говорю», — что бывало уже неоднократно.

«Соответственно, у меня возникает вопрос, что означают определенные типы действий, осуществляемые как бы в преддверии чего-то другого. Например, мы прекрасно понимаем, что по столь важным вопросам, и я ничего плохого в этом не вижу, фракция КПРФ в Госдуме будет молчать в тряпочку, если речь пойдет о войне и мире, напряженности, всём прочем. Значит, если она тем не менее выдвигает инициативу типа признания ЛНР, ДНР, значит, она с чем-то соотносится. Она это делает не потому, что ей захотелось, или потому, что это повысит ее популярность в народе. Оная пять раз согласует это перед тем, чтобы что-то подобное сделать», — заявил Кургинян.

Но даже если это эксцентричное поведение КПРФ, не согласованное с высшей властью, и не более того, что, по мнению эксперта, полностью исключено, то дальше ей был бы дан окорот, после чего она тут же бы замолкла. Но этого осуществлено не было. Стало быть, с учетом мягкой поддержки данного решения в Госдуме, речь идет уже о трижды согласованных действиях. И никакого другого понимания данного сюжета быть не может, добавил политолог.