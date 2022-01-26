Ванино, Хабаровский край, , 07:49 — REGNUM Спасатели из Хабаровска 26 января на вертолёта Ми-8 вылетели в Ванинский район на поиски пропавших трёх рыбаков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю.

«Ми-8» Алексей Колчин © ИА REGNUM

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На борту восемь спасателей с необходимым снаряжением, оперативная группа и полицейский.

Известно, что три жителя Ванино поплыли на резиновой лодке по морю на мыс Юма. Высадившись на берег, они пошли пешком в сторону рыболовного стана на реке Чумка. Поздно вечером рыбаки вышли на связь по спутниковому телефону и сообщили, что заблудились. Больше на связь они не выходили.

Спасатели проведут авиаразведку местности, обследование возможных мест нахождения людей по пути от мыса Юма до реки Чумка.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Амурской области ушли из дома и не вернулись три подростка. Мальчикам 13−15 лет.