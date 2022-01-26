Загреб, , 07:37 — REGNUM Рекомендацию для граждан Хорватии не посещать Украину в связи с ситуацией вокруг указанной страны выпустило хорватское министерство иностранных и европейских дел. Об этом ведомство сообщило 25 января на своем сайте.

Флаг Хорватии Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Кроме того, призыв распространяется на поездки в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также на территории вблизи Крыма и в районы на границе с Белоруссией. В МИД Хорватии отметили, что речь идет о необязательных визитов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти нескольких стран, включая Ирландию и Швецию призвали своих граждан отказаться от поездок на Украину.

Читайте ранее в этом сюжете: Ирландия призвала своих граждан воздержаться от поездок на Украину