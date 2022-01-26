Благовещенск, 26 января 2022, 07:45 — REGNUM В столице Амурской области благодаря неравнодушным жителям нашли подростков, которые ушли из дома 24 января. Один из них оказал сопротивление, когда его пытались передать родителям, сообщило 26 января Amur.Life.
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Двоих мальчиков 13 лет и одного 15-летнего начали разыскивать 25 января. Благовещенцы заметили похожих на них подростков в одном из микрорайонов города и сообщили об этом спасателям.
«Их нашли во вторник вечером. Сначала задержали одного, а потом ещё двоих. С подростками все хорошо, полиция передала их родителям», — рассказали в ПСО «Амур».
По информации спасательной службы, во время поисков от горожан поступало много звонков. Сведения о подростках собирали по крупицам и благодаря этому быстро нашли детей.
Как сообщало ИА REGNUM, Денис Ковалёв, Али Пашаев и Сергей Краснов потерялись 24 января. Во что одеты подростки, было неизвестно. Амурчан просили узнать детей по лицам.