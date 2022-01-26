Благовещенск, , 07:45 — REGNUM В столице Амурской области благодаря неравнодушным жителям нашли подростков, которые ушли из дома 24 января. Один из них оказал сопротивление, когда его пытались передать родителям, сообщило 26 января Amur.Life.

Подросток (сс) Warren Wong

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Двоих мальчиков 13 лет и одного 15-летнего начали разыскивать 25 января. Благовещенцы заметили похожих на них подростков в одном из микрорайонов города и сообщили об этом спасателям.

«Их нашли во вторник вечером. Сначала задержали одного, а потом ещё двоих. С подростками все хорошо, полиция передала их родителям», — рассказали в ПСО «Амур».

По информации спасательной службы, во время поисков от горожан поступало много звонков. Сведения о подростках собирали по крупицам и благодаря этому быстро нашли детей.

Как сообщало ИА REGNUM, Денис Ковалёв, Али Пашаев и Сергей Краснов потерялись 24 января. Во что одеты подростки, было неизвестно. Амурчан просили узнать детей по лицам.