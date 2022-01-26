Оренбург, 26 января, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В Оренбурге жильцов легендарного дома № 1 по ул. Советской расселят до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Расселению подлежат 83 квартиры, 76 из которых находятся в частной собственности у граждан и семь — в муниципальной.

Наталья Хомутова ИА REGNUM 180404 143209

«Большая часть жителей дома согласны покинуть жилье на улице Советской, так как понимают, что дом находится в аварийном состоянии и проживать в нем опасно. Один из главных вопросов, который волнует людей, — стоимость квадратного метра. Сейчас она предложена гражданам в размере 55 тысяч рублей», — сказал и.о. начальника муниципального управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Байкаров.

На расселение дома, который является объектом культурного наследия, из областного бюджета выделено около 240 млн рублей. Кроме жилых помещений в здании выкупу подлежит восемь нежилых. Этим вопросом занимается минприроды Оренбуржья. Из бюджета региона на выкуп нежилых частных помещений выделено 68 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, дом по адресу ул. Советская, 1 является зданием с богатой историей. Объект построен в 1871—1874 годах в историческом ядре города. Изначально в здании размещалось военно-сиротское отделение. Оно было преобразовано в школу военных кантонистов, затем в военно-начальную школу и в военную гимназию. Впоследствии в доме организовали коммунальное общежитие.

В годы Великой Отечественной войны в здании находилась эвакуированная школа боя, ставшая Оренбургским высшим авиационным училищем, где в 1955—1957 годы учился первый в мире лётчик-космонавт Юрий Гагарин. В конце ХХ века училище было расформировано.

С течением времени дом ветшал. В 2017 году его признали аварийным. Расселение планировалось в 2026 году. Однако в конце 2021 года правительство Оренбургской области приняло решение о выделении денег на расселение жилой части здания уже в 2022 году.