Пекин, 26 января, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Провинция Гуандун на юге Китая построила в общей сложности 170 000 базовых станций 5G, заняв первое место в Китае по этому показателю, сообщает агентство Синьхуа.

Accomm.com 5G

Согласно цифрам, обнародованным на пятой сессии Собрания народных представителей провинции Гуандун, законодательного органа региона, в 2021 году в Гуандуне было установлено 46 700 базовых станций 5G благодаря постоянным инвестициям и усилиям местных властей по расширению охвата 5G.

Согласно отчету о работе правительства провинции, Гуандун продолжит расширять охват сети 5G в дельте реки Чжуцзян и усилит поддержку исследований и разработок технологии 6G