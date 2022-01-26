Веллингтон, , 07:21 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 23 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 15 связаны с заражением штаммом «Омикрон», сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Новая Зеландия

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По ее данным, к настоящему времени в стране подтвердили уже 56 случаев заражения этой разновидностью SARS-CoV-2. При этом всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 11 564 локальных случая инфицирования различными разновидностями коронавируса.

При этом большая часть случаев связана с распространением инфекции в городе Окленде, где находится крупнейший очаг заболевания. Других инфицированных выявили в близлежащих населенных пунктах.

Пока в больницах Новой Зеландии лечатся шесть пациентов с COVID-19. Их состояние оценивается как стабильное. При этом к 26 января в Новой Зеландии полностью прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции не менее 93% взрослого населения страны.