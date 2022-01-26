Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Клинические испытания своей новой вакцины против заболевания COVID-19, вызываемого штаммом «Омикрон», начала американская компания Pfizer. Об этом 25 января сообщил на своем сайте ее партнер — немецкая фирма BioNTech.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

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В исследованиях участвуют 1420 добровольцев, в первую группу которых вошли 600 человек. Последние уже получили две дозы препарата за 90 и 180 дней до начала исследования. Второй группе из 600 испытуемых сделали бустерную прививку новым препаратом.

Оставшуюся часть составляют добровольцы, которые не прививались и не болели COVID-19. Эта группа получит три дозы вакцины. Ее разработчики ожидают, что поставки препарата начнутся к марту 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Турции стартовали испытания турецкой вакцины от коронавирусной инфекции Turkovac в качестве бустерной среди тех, кто полностью привился препаратом Pfizer/BioNTech.

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