Ханой, , 07:15 — REGNUM Национальный авиаперевозчик Вьетнама компания Vietnam Airlines официально возобновила выполнение коммерческих рейсов во Францию после почти двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Первый самолет вылетел из Парижа во Вьетнам уже 25 января, сообщает Вьетнамское информационное агентство (VNA).

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

Это первый из двух авиаперелетов, запланированных в связи с восстановлением авиасообщения между странами. Рейс VN18 из Парижа доставил на вьетнамскую территорию 294 пассажиров, из которых половина прибыла во Францию из Лондона. Второй рейс — VN36 — вылетел в Ханой из немецкого Франкфурта.

«Вьетнамцы, проживающие во Франции, очень долго ждали этого. Потому что все хотят поскорей приехать домой и встретиться со своей семьей и друзьями», — заявил глава ассоциации вьетнамского землячества во Франции.

По данным вьетнамского МИД, около 140 тыс. граждан Вьетнама желают вернуться в страну из-за границы на время Нового года по лунному календарю. Предполагается, что в республику еженедельно будет прибывать около 30 тыс. соотечественников.