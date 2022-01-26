Хабаровск, , 07:17 — REGNUM В Хабаровске осужден житель Приморья за мошенничество — он совершил девять преступлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 января в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Деньги

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Судом установлено, что 23-летний уроженец Находки, являясь представителем своей матери — индивидуального предпринимателя, заключал от её имени агентские договоры на покупку автомобилей на аукционах в Японии, получал деньги от заказчиков в счёт аванса, а также полные суммы за покупку машин, которые впоследствии тратил на личные нужды.

Покупатели машин так и не дождались. Потерпевшим причинён ущерб на общую сумму более 5,5 млн рублей. В ходе следствия фигурант частично возместил ущерб.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Миассе Челябинской области установили и задержали гражданина, который обманывал жительниц других регионов России и выманивал у них деньги.