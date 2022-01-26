Петропавловск-Камчатский, 26 января, 2022, 07:13 — ИА Регнум. На Камчатке суд вынес приговор бывшей главе села Средние Пахачи, которую признали виновной в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Читайте также: Прокуратура в Ярославле увидела состав преступления при продаже части рынка

Женщина, являясь главой села, оплатила коммерческой организации работы по ремонту двух квартир. На самом деле ремонт произведен не был, а отчетная документация оказалась сфальсифицирована. Глава в этом не удостоверилась, и подрядчик получил из бюджета более 1,2 млн рублей.

Строительно-технические экспертизы установили, что 808 тыс. рублей выплачены за невыполненные работы.

Обвиняемая полностью погасила ущерб в ходе следствия.

Суд назначил бывшей главе штраф в сумме 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура города Ярославля направила в Следственный комитет результаты проверки по факту отчуждения части имущества, принадлежащего мэрии Центрального рынка.