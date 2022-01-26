Тегеран, , 08:27 — REGNUM 25 января вице-канцлер по международным делам Исламского университета Азад (Иран) заявил, что университет консультируется с Китаем по вопросам совместного сотрудничества в области искусственного интеллекта и других актуальных дисциплин. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Выступая на встрече в присутствии руководителей международных отделов университетов, Алаэддин Боруджерди заявил, что научная дипломатия очень важна для Ирана, а 25-летнее соглашение с Китаем — прекрасная возможность расширить сотрудничество с государством в области искусственного интеллекта, поскольку Китай на сегодняшний день является передовой страной в этом отношении.

Сообщив, что в настоящее время в Китае насчитывается 3000 иранских студентов, Боруджерди отметил, что с КНР ведутся переговоры о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и других передовых областях исследований.

Далее он отметил, что Исламский университет Азад за последние несколько десятилетий приобрел большой опыт междисциплинарного взаимодействия, открыв филиалы в Англии, Афганистане, Бейруте и Дубае.

По его словам, в Сане, несмотря на тяжелые условия войны, университет пытается получить разрешения на открытие нового филиала.

Боруджерди также объявил, что в университете Азад обучается более 49 000 иностранных студентов из 14 разных стран, в основном из Ирака и Афганистана.