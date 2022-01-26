Пекин, , 07:05 — REGNUM Среди лиц, прибывших в составе делегаций на Олимпийские игры в Пекине, выявлено 13 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщила пресс-служба оргкомитета спортивного мероприятия.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Китай 25 января прибыло 54 спортсмена и 280 «представителей других заинтересованных сторон». В результате ПЦР-тестирования было получено девять положительных результатов, из них ни одного среди спортсменов. Ещё четыре случая заражения было выявлено среди прибывших на Олимпиаду накануне, все заразившиеся были «представителями заинтересованных сторон».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае неформально признали российские вакцины от коронавируса. Прибывшие из России спортсмены уравнены в правах с представителями из других стран. Результаты ПЦР-тестирования не выявили у команды Олимпийского комитета России заражения коронавирусом.

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