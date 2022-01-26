Тегеран, 26 января, 2022, 08:41 — ИА Регнум. 25 января президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что его правительство стремится создать баланс в международных отношениях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Hossein Razaqnejad Ибрагим Раиси

Президент сделал эти замечания, когда принимал участие в интервью иранским вещателям. Он подчеркнул, что правительство намерено использовать большие возможности, существующие в соседних с Ираном странах на первом этапе.

Комментируя развивающиеся связи Ирана с Россией и Китаем, президент заявил, что, несмотря на многочисленные усилия, предпринятые до сих пор в сфере международной политики Ирана, в соответствующих областях ощущается отсутствие равновесия.

Он также отметил, что экономическая и торговая сферы отстают от политической, однако в этих областях наблюдается очевидный прогресс.

Раиси далее указал на объем торговли между Ираном и Россией в 3 миллиарда долларов, причем эта цифра вполне может вырасти до 10 миллиардов долларов за счет экспорта Ираном стратегических и сельскохозяйственных товаров в соседнюю страну.

Далее президент подчеркнул необходимость отмены антииранских санкций и заявил, что расширение связей с соседями и такими странами, как Россия, является одним из методов достижения этой цели.