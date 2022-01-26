Тегеран, , 08:36 — REGNUM 25 января начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что военные отношения между Тегераном и Баку определенно будут значительно развиваться в целях обеспечения безопасности в регионе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Генерал-майор Багери встретился и провел переговоры с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым в Тегеране.

В ходе встречи генерал-майор Багери выразил надежду, что визит Гасанова в Иран может стать хорошей возможностью для развития и укрепления отношений между двумя государствами, особенно по оборонным, техническим и военным вопросам.

Он также отметил, что стороны обменялись мнениями о том, как обеспечить безопасность и надежную оборону границ при сотрудничестве вооруженных сил двух стран.

Указав на важность нынешнего визита, генерал-майор Багери сообщил, что военные отношения между двумя странами, безусловно, должны и будут в значительной мере развиваться.

Генерал-полковник Закир Гасанов, в свою очередь, заявил, что Азербайджанская Республика очень решительно настроена на укрепление двусторонних отношений с Ираном.