Нанкин, Китай, , 06:56 — REGNUM Провинция Цзянсу на востоке Китая продемонстрировала рост объема внешней торговли до рекордно высокого уровня в 5,21 трлн юаней (около $821 млрд) в 2021 году, увеличившись на 17,1% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Нанкин Khalid Albaih

Этот показатель составил 13,3% от общего объема импорта и экспорта Китая за указанный период. Экспорт Цзянсу увеличился на 18,6% в годовом исчислении до 3,25 трлн юаней в 2021 году, в то время как импорт вырос до 1,96 трлн юаней, что на 14,8% больше в годовом исчислении.

Европейский союз, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония были основными торговыми партнерами Цзянсу в 2021 году, а объем торговли провинции со странами и регионами, участвующими в инициативе «Пояса и пути» достиг 1,32 трлн юаней, что на 22% больше, чем в предыдущем году.