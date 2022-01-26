Чжэнчжоу, Китай, , 06:52 — REGNUM По данным таможни города Чжэнчжоу, импорт и экспорт провинции Хэнань в центральном Китае в прошлом году превысил почти 821 млрд юаней (около $129 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Чжэнчжоу

Объем внешней торговли провинции Хэнань впервые превысил 800 млрд юаней, увеличившись в годовом исчислении на 22,9%, сообщили в таможне столицы провинции. Тремя ведущими рынками внешней торговли Китая в 2021 году были Соединенные Штаты, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейский союз (ЕС).

Мобильные телефоны, трудоемкие изделия, изделия из человеческих волос были одними из основных экспортных товаров, в то время как интегральные схемы, аудио‑ и видеодетали и металлические руды были основной позицией импорта.

Объем торговли провинции со странами и регионами, участвующими в инициативе «Пояса и пути» вырос на 16,4% в годовом исчислении, достигнув более 182,5 млрд.