Стамбул, Турция, 26 января, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Тысячи пассажиров продолжают ждать улучшения метеоусловий в международном аэропорту Стамбула. Об этом 26 января сообщает телеканал Haber Turk.

George Redgrave Аэропорт Стамбула

Пассажиры из разных стран мира стали заложниками сильнейших снегопадов, которые принёс с собой в Турцию циклон «Надежда». Из-за снежных заносов стали неразличимы взлётно-посадочные полосы, сообщение с городом нарушено, так как у водители не рискуют ехать по заснеженным дорогам.

Часть пассажиров разместили в отелях, но большинство вынуждены спать прямо на полу аэропорта. Возникли большие проблемы с питьевой водой и питанием. При этом администрация воздушной гавани не может точно сказать, когда будет возобновлено авиасообщение. По прогнозам метеорологов, снегопад будет продолжаться до 28 января.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в аэропорту Стамбула ждут возобновления авиасообщения около 1,5 тыс. российских туристов.