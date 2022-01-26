Владивосток, , 06:54 — REGNUM Во Владивостоке все 104 светофора станут «умными», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Светофор

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«Перекресток на улице Нейбута, который стал «умным» совсем недавно, уже показал, что такие светофоры городу очень нужны. Они позволяют не только сократить количество автомобильных пробок, но и сделать движение на дороге более безопасным», — пояснил мэр Владивостока Константин Шестаков.

В рамках проекта «Цифровое Приморье» идёт работа по внедрению сервиса управления платным парковочным пространством, обустройству «умных» остановок. В планах — внедрение Единой карты жителя, системы контроля доступа в школах и сети туристических информационных киосков и информационных сенсорных табло для гостей города.

Как сообщало ИА REGNUM, «умные» светофоры появились в столице Приамурья. Оборудование на перекрёстках может определять количество машин в потоке и при необходимости менять время действия разрешительного сигнала.