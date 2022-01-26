Оренбург, 26 января, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В Оренбурге организована проверка по факту конфликта, который произошел между учителем начальных классов школы № 65 и матерью ученика. Об этом сообщает областная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«В ходе проверки надзорному ведомству предстоит дать оценку как причинам произошедшего конфликта, так и организации учебного процесса в целом, а также целесообразности проведения процессуальной проверки. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказала официальный представитель надзорного ведомства Анна Филиппова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во второй половине января в школе произошел инцидент, после которого педагог обращалась за медицинской помощью. В мэрии заявили, что выезжали в образовательное учреждение и встречались с участниками ссоры. Чиновники пообещали урегулировать конфликт.