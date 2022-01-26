Куньмин, Китай, 26 января, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Внешняя торговля в провинции Юньнань на юго-западе Китая в 2021 году выросла на 16,8% в годовом исчислении, достигнув 314,4 млрд юаней (около $49,4 млрд), сообщила таможня столицы региона города Куньмина, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Экспорт провинции вырос на 16,3% в годовом исчислении до 176,7 млрд юаней в 2021 году, в то время как импорт вырос на 17,3% и составил около 137,7 млрд юаней.

Товарооборот с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии вырос на 1% в годовом исчислении до 124,3 млрд юаней в прошлом году. Между тем, товарооборот с Соединенными Штатами, Саудовской Аравией и Бразилией составил 20,2 млрд юаней, 15,6 млрд юаней и 12,2 млрд юаней соответственно, увеличившись на 16,5%, 14,5% и 90,8% в годовом исчислении.

Кроме того, торговля Юньнани с экономиками, принимающими участие в инициативах «Пояса и пути», а также Регионального всеобъемлющего экономического партнерства, выросла на 7,5% и 5,1% в годовом исчислении соответственно до 181 млрд юаней и 140,7 млрд юаней в 2021 году.