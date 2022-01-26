Якутск, , 06:49 — REGNUM Жители Якутска возмущены, что им и их детям не оказывают медицинскую помощь. В соцсетях люди жалуются, что не могут дождаться врача.

Осторожно коронавирус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«В понедельник вызвали ребёнку с температурой, до сих пор едут», — удивлён пользователь Instagram potap. vas80.

«Ужас. Что творится? Врачи не приезжают на вызов. Все болеем, пцр не берут», — рассказала juraevalentina.

«Пусть напишут, сколько людей ещё дома болеет и не в силах приехать в поликлинику. Дети заболели ковидом, я вызывала врача, нет ни слуху ни духу, два дня подряд, так и не приехали, выход только подыхать», — расстроена strelovassssss.

Обсуждая статистику по количеству новых заболевших люди делают вывод, что антиковидные меры в регионе не работают, раз идёт такой сильный прирост инфицированных. Якутяне также предполагают, что на самом деле заболели намного больше людей, просто не все вызывали или дождались врача, и просто не числятся в статистике.

По данным оперативного штаба республики, за сутки в Якутии заразились COVID-19 1710 человек (днём ранее — 1525).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января глава Якутии Айсен Николаев назвал недопустимыми ситуации, когда к людям с симптомами COVID-19 по вызову не приходят врачи. Если дело касается детей и пожилых граждан, помощь должна быть оказана незамедлительно, подчеркнул он.