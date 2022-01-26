Омск, 26 января 2022, 06:37 — REGNUM Казённое учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» объявило тендер для поиска подрядчика на завершение первой очереди строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Стартует тендер с суммы 4 338 292 448 рублей. Итоги планируется подвести 14 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта госзакупок.
По контракту предусмотрен аванс в размере 10%. Завершить работы победитель должен будет до 1 апреля 2024 года. Гидроузел расположен в 1813 км от устья р. Иртыш.
Напомним, ранее стало известно о выделении на проект гидроузла более 4 млрд рублей правительством РФ. Средства будут выделены в 2022—2024 годы.
Строить объект начали в 2011 году и должны были сдать в 2016-м, но из-за отсутствия финансирования стройка остановилась. Строительная готовность объекта на Красной горке оценивается в 53%. Каждый год регион тратит на содержание недостроя порядка 50 млн рублей.
Во время рабочей поездки в регион летом 2021 года вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что нужно достроить объект, который важен как для водоснабжения Омска, так и восстановления судоходства на Иртыше.