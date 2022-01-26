Омск, , 06:37 — REGNUM Казённое учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» объявило тендер для поиска подрядчика на завершение первой очереди строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Стартует тендер с суммы 4 338 292 448 рублей. Итоги планируется подвести 14 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Баржа на реке Иртыш. Омск Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По контракту предусмотрен аванс в размере 10%. Завершить работы победитель должен будет до 1 апреля 2024 года. Гидроузел расположен в 1813 км от устья р. Иртыш.

Напомним, ранее стало известно о выделении на проект гидроузла более 4 млрд рублей правительством РФ. Средства будут выделены в 2022—2024 годы.

Строить объект начали в 2011 году и должны были сдать в 2016-м, но из-за отсутствия финансирования стройка остановилась. Строительная готовность объекта на Красной горке оценивается в 53%. Каждый год регион тратит на содержание недостроя порядка 50 млн рублей.

Во время рабочей поездки в регион летом 2021 года вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что нужно достроить объект, который важен как для водоснабжения Омска, так и восстановления судоходства на Иртыше.