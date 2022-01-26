Петропавловск-Камчатский, , 06:33 — REGNUM На Камчатке из-за прогнозируемого сильного волнения в акватории Тихого океана и Берингова моря объявили штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Шторм Bankoboev.ru

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По информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в акватории Тихого океана в Алеутском районе сильное волнение начнётся ночью 27 января. Высота волн может достигать 10 метров.

Днём 27 января шторм распространиться на Берингово море, а 28 января — на Олюторский и Карагинский районы.

Спасатели уверены, что населённым пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет. Руководителей судоходных компаний о шторме предупредили.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологические власти Китая объявили синий уровень тревоги в связи с сильным снегопадом в некоторых регионах страны, сообщает 26 января агентство Синьхуа.