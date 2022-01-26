Тбилиси, , 12:43 — REGNUM Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили 25 января на своей странице в «Твиттере» призвал оказать поддержку Украине и назвать Владимира Путина «агрессором».

Георгий Маргвелашвили President.gov.ge

"Моральный тест для Украины: как минимум — поддержка Украины и именование Путина агрессором. После этого — введение санкций. А ещё лучше — прислать туда оружие. С чётким видением того, что предательство принципов и уклонение от зла только умножат его», — написал на английском языке Маргвелашвили.

Напомним, что Георгий Маргвелашвили занимал пост президента Грузии с 2013 по 2018 годы.