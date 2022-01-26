Гонконг, Китай, , 06:33 — REGNUM Почта Гонконга сообщила, что 4 февраля выпустит набор специальных марок и сопутствующей филателистической продукции на тему зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, сообщает 25 января агентство Синьхуа.

Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине Цитата из видео на YouTube

В наборе из четырех специальных марок представлены различные виды спорта зимних Олимпийских игр 2022 года, включая горные лыжи, хоккей с шайбой, фигурное катание и шорт-трек. Дизайн марок, вдохновленный видением зимних Олимпийских игр как «радостного свидания на чистом льду и снегу», использует синий цвет эмблемы зимних Олимпийских игр в Пекине, которая символизирует мечты и будущее.

Почта Гонконга откроет свою онлайн-службу расширенных заказов с 8:00 по местному времени 27 января, которая будет работать по 3 февраля, чтобы клиенты могли размещать свои заказы на специальные марки и сопутствующую филателистическую продукцию.