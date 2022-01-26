Пекин, 26 января, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Спутник L-SAR 01A вывел на околоземную орбиту Китай для отслеживания сейсмической активности, осуществления геологических проектов и предотвращения последствий стихийных бедствий. Об этом 26 января сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники на своей странице в социальной сети WeChat.

Цитата из видео на YouTube Старт «Чанчжэн-5В»

Ракета-носитель CZ-4C («Чанчжэн-4C») со спутником на борту стартовала в 07:44 по местному времени (02:44 мск) с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Для носителей серии «Чанчжэн» этот запуск стал 407-м по счёту.

Отмечается, что спутник также будет использоваться в лесном хозяйстве. С его помощью предполагается повысить точность прогнозов о надвигающихся катаклизмах, что, в свою очередь, улучшит эффективность обеспечения безопасности национальных ресурсов и окружающей среды.

Китай активно развивает программу по освоению космоса сразу по нескольким направлениях, в том числе по освоению Луны, исследованию астероидов и Марса. В 2021 году КНР запустил 55 ракет-носителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможной утере первого за 11 лет украинского спутника «Сич».