Пекин, 26 января, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Метеорологические власти Китая объявили синий уровень тревоги в связи с сильным снегопадом в некоторых регионах страны, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

С утра 26 января по утро 27 января снежные бури обрушатся на районы провинций Ганьсу, Шэньси, Хэнань и Хубэй. Ожидается выпадение от 3 до 6 сантиметров снега, сообщил Национальный метеорологический центр. В некоторых районах ожидается, что в результате метелей выпадет более 8 сантиметров снега.

Центр посоветовал жителям оставаться в помещениях и призвал местные власти принять меры предосторожности при работе с дорогами, железными дорогами, электричеством и телекоммуникациями.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, причем красный цвет обозначает наиболее суровую погоду, за которой следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания угрозы.