Тайбэй, 26 января, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Делегация официальных лиц и спортивных чиновников Тайваня не планирует участвовать в церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом со ссылкой на правительственный источник 26 января сообщает газета Taipei Times.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Отмечается, что решение организаторов, согласно которому спортивная команда Тайваня будет проходить по стадиону перед спортсменами из Гонконга, воспринимается в Тайване, как символичный намёк на идею воссоединения независимого острова с Китаем. А такие официальные мероприятия будут использованы для пропаганды возвращения Тайваня «домой».

Напомним, с 1949 года, когда на остров бежали остатки потерпевших поражение в гражданской войне в Китае сил Гоминьдана, Тайвань управляется собственной администрацией. Официальная позиция Китая, разделяемая большинством стран мира, включая Россию, заключается в том, что остров является одной из китайских провинций.

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