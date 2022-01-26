Пекин, 26 января, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Китай выпустил операционную систему нового поколения для космических аппаратов, получившую название Spaces III, сообщает 25 января агентство Синьхуа.

Charly W. Karl Космическая станция

Разработанная Пекинским институтом инженерии управления при Китайской Академии космических технологий, операционная система обладает независимыми правами интеллектуальной собственности. Более ранние версии Spaces использовались более чем в 300 космических аппаратах.

По словам разработчиков Space OS, система может похвастаться выдающейся надежностью и безопасностью. Она может удовлетворять различным требованиям пилотируемых космических полетов, спутниковой связи, исследований дальнего космоса и спутниковых группировок.

Пекинский институт инженерии управления начал разрабатывать систему в 1970-х годах. Ее первое применение было осуществлено в 2006 году на спутнике платформы связи «Дунфанхун-4». В 2013 году Space OS II использовалась в лунном зонде «Чанъэ-3».