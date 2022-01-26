Бразилиа, , 06:23 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончались 487 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.

Бразилия Americantravel.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в стране выросло до 623 843. Также за минувшие сутки на бразильской территории выявили 183 722 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Бразилии подтвердили 24 311 317 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Ведомство отмечает, что число выявленных за 25 января пациентов приближается к рекордному за все время пандемии. При этом Бразилия занимает третье место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2. Ее опережают лишь Соединенные Штаты и Индия.