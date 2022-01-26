Сиань, Китай, 26 января 2022, 06:20 — REGNUM Проверка работоспособности всех 52 орбитальных спутников китайской навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) завершена, сообщили в Сианьском центре управления спутниками, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Спутниковая навигация BeiDou
Спутниковая навигация BeiDou
Storm.mg

Центр заявил, что спутники соответствуют всем ключевым показателям, что означает, что группировка может предоставлять услуги без каких-либо проблем. Оценка проводилась без прерывания обычных навигационных спутниковых услуг, а разработчикам и пользователям было предложено принять участие в этом процессе.

В дополнение к оценке для каждого спутника был составлен индивидуальный план технического обслуживания для обеспечения операционной эффективности. Китай официально ввел BDS в эксплуатацию 31 июля 2020 года, открыв новую систему BDS-3 для глобальных пользователей.

BDS может предоставлять разнообразные услуги и мощные функции. В глобальном масштабе он может предоставлять услуги позиционирования, навигации и синхронизации (PNT), глобальной передачи сообщений и международного поиска и спасения. В Азиатско-Тихоокеанском регионе услуги системы включают региональную передачу коротких сообщений, точное позиционирование, спутниковое и наземное дополнение.