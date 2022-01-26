Сиань, Китай, 26 января, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Проверка работоспособности всех 52 орбитальных спутников китайской навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) завершена, сообщили в Сианьском центре управления спутниками, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Storm.mg Спутниковая навигация BeiDou

Центр заявил, что спутники соответствуют всем ключевым показателям, что означает, что группировка может предоставлять услуги без каких-либо проблем. Оценка проводилась без прерывания обычных навигационных спутниковых услуг, а разработчикам и пользователям было предложено принять участие в этом процессе.

В дополнение к оценке для каждого спутника был составлен индивидуальный план технического обслуживания для обеспечения операционной эффективности. Китай официально ввел BDS в эксплуатацию 31 июля 2020 года, открыв новую систему BDS-3 для глобальных пользователей.

BDS может предоставлять разнообразные услуги и мощные функции. В глобальном масштабе он может предоставлять услуги позиционирования, навигации и синхронизации (PNT), глобальной передачи сообщений и международного поиска и спасения. В Азиатско-Тихоокеанском регионе услуги системы включают региональную передачу коротких сообщений, точное позиционирование, спутниковое и наземное дополнение.