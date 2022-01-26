Владивосток, , 06:26 — REGNUM Автомобильный сайт Дром провёл опрос, в результате которого выяснилось, что подавляющее большинство приморцев (72%) не планируют покупать машину в 2022 году. При этом 45% автолюбителей региона хотели бы приобрести авто, но не решаются из-за высоких цен, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь сайта Мария Погребец.

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Только 28% опрошенных жителей региона в этом году точно планируют купить автомобиль. Из них 23% будут искать варианты среди подержанных машин, и лишь 5% планируют приобрести в автосалонах новые.

«Прошлый год запомнился автолюбителям рекордным ростом цен и дефицитом машин. И нет предпосылок, что ситуация изменится в текущем году. Мы полагаем, что в 2022 году стоимость новых авто увеличится на 15−20%, а то и больше, подержанные прибавят в цене около 25%. В таких условиях будет постепенное снижение спроса», — считает аналитик автомобильного сайта Дром Даниил Бутов.

Всероссийский опрос проводился с 10 по 20 января 2022 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняли участие 16 тыс. автолюбителей из 83 регионов страны.

В среднем по стране 22% опрошенных россиян намерены приобрести машину в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, официальная регистрация купленных в автосалонах новых автомобилей на территории Болгарии в 2021 году выросла по сравнению с 2020 годом на 9,7%, что является рекордом в новейшей истории данного сегмента экономики.