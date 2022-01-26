Биробиджан, 26 января, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Житель Еврейской автономии 24 января без причины угрожал ружьём продавцу магазина. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Человек с ружьём

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Нападавший был пьян и угрожал женщине без всякой цели. По версии следствия, он направил ружьё на продавца из хулиганских побуждений. Повода для таких действий сотрудница магазина не давала. Когда мужчина покинул здание, она вызвала полицию.

В отношении жителя ЕАО возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Рассматривается назначение мужчине меры пресечения в виде ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Биробиджана стрелял в косулю из ружья и будет наказан в соответствии с действующим законодательством. Инцидент произошёл 26 января возле инфекционной больницы.