Кемерово, 26 января, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло ночью в Кемеровской области. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Martin Luff Землетрясение

Подземные толчки были зарегистрированы в 01:52 по местному времени (21:52 мск 25 января). Эпицентр подземного толчка находился в Беловском районе в посёлке Краснобродский. Магнитуда подземного толчка в эпицентре составила 5,3.

Отголоски землетрясения могли ощутить жители Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска, Томска, Барнаула и ряда других городов. Информация о возможных пострадавших в результате землетрясения не поступала, разрушений инфраструктуры не зарегистрировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении в ДР Конго, магнитудой 5,0.