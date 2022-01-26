Бейрут, 26 января, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Нападение на патруль Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) совершила 25 января группа жителей ливанского поселка Рамия, ранив одного из миротворцев. Об этом говорится в заявлении официального представителя миссии Андреа Тененти, размещенном на его странице в Twitter.

Defenseimagery.mil Миротворцы ООН

В документе сказано, что атака произошла в момент, когда военнослужащие ООН производили съемку пограничной с Израилем местности. Представитель UNIFIL отметил, что нападавшие также повредили два автомобиля миротворцев и похитили несколько предметов.

Тененти подчеркнул, что подобные действия расцениваются как преступление по ливанскому и международному законодательству, поскольку военные выполняют в Ливане миссию, которая возложена на них в рамках с резолюции Совбеза ООН 1701.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря итальянский министр обороны Лоренцо Гуэрини заявил, что оперативное морское командование сил UNIFIL пополнится еще одним военным кораблем Италии.