Киншаса, , 06:04 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи на территории Демократической Республики Конго. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

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Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в районе озера Танганьика в 202 километрах к юго-западу от города Калемие. Глубина залегания очага сейсмособытия составила два километра. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января на территории Болгарии произошло два землетрясения. По последним данным, пострадавших в результате подземных толчков не было.