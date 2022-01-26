Москва, , 12:36 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет стараться усилить свою власть для того, чтобы и дальше проводить прозападный и антироссийский курс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Аслан Рубаев.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что президент Армен Саркисян своим авторитетом независимого политика обеспечивал легитимность Пашиняна. Поэтому после отставки Саркисяна легитимность Пашиняна в глазах армянского общества снизится.

«Пашинян верно отрабатывает те задачи, которые перед ним поставил Запад. Как будет меняться конституционная система Армении, спрогнозировать сейчас достаточно сложно, но скорее всего, она будет меняться в сторону усиления власти самого Пашиняна для того, чтобы дальше проворачивать те реформы, антироссийские и антиармянские, которые он будет проводить», — сказал эксперт.

Напомним, что 23 января глава армянского государства Армен Саркисян подал заявление об отставке с должности президента.