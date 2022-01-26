Москва, 26 января, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет стараться усилить свою власть для того, чтобы и дальше проводить прозападный и антироссийский курс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Аслан Рубаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Эксперт отметил, что президент Армен Саркисян своим авторитетом независимого политика обеспечивал легитимность Пашиняна. Поэтому после отставки Саркисяна легитимность Пашиняна в глазах армянского общества снизится.

«Пашинян верно отрабатывает те задачи, которые перед ним поставил Запад. Как будет меняться конституционная система Армении, спрогнозировать сейчас достаточно сложно, но скорее всего, она будет меняться в сторону усиления власти самого Пашиняна для того, чтобы дальше проворачивать те реформы, антироссийские и антиармянские, которые он будет проводить», — сказал эксперт.

Напомним, что 23 января глава армянского государства Армен Саркисян подал заявление об отставке с должности президента.