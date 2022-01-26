Красногорск, , 11:31 — REGNUM В рамках программы приватизации 10 февраля 2022 года планируется реализовать 51,01% от уставного капитала АО «Учебно-тренировочный центр-авиа-22 гражданской авиации». Тендер пройдёт посредством публичного предложения со стартовой ценой 71,215 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные документации с сайта «Российского аукционного дома».

Торги Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР

Минимальная цена продажи пакета из 1 158 акций — 35 607 500 рублей. В случае участия лишь одного интересанта тендер будет признан несостоявшимся — контракт не планируется заключать.

Центр был учрежден в р. п Быково Раменского района Подмосковья в июне 1999 года. В его активе — два земельных участка общей площадью 17,2 тыс. кв. м и шесть объектов недвижимости общей площадью 11 351 кв.м.

Напомним, в январе-марте 2022 года запланировано провести сразу несколько тендеров в разных регионов, с которых планируется реализовать государственные пакеты акций. Например, в Дагестане планируют продать 100% уставного капитала АО «Дагестантоппром», в Кировской области на продажу выставили акции леспромхоза, в Смоленской области — акции старейшего племенного завода, а в Орловской области — пакет акций крупного и старейшего застройщика.

Помимо этого, продать планируется и те пакеты акций типографий, издательских комплексов, покупатели на которые не нашлись в 2021 году.