Пекин, 26 января, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Китай запустил ракету «Чанчжэн-4C» с новым космическим спутником, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

Free-Photos Спутник

Ракета стартовала в 7:44 утра по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая и вскоре вывела спутник L-SAR 01A на заданную орбиту. Спутник будет использоваться для мониторинга геологической среды, оползней и землетрясений.

Миссия ознаменовала 407-й пуск ракет-носителей семейства «Чанчжэн», сообщили в стартовом центре.